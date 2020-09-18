ارتفاع عجز ميزان المعاملات الجارية الأمريكي إلى أعلى مستوى له في 12 شهراً
ارتفع عجز ميزان المعاملات الجارية الأمريكي إلى أعلى مستوى له في الربع الثاني من العام الجاري.
ونقلت رويترز عن وزارة التجارة الأمريكية قولها اليوم إن “عجز ميزان المعاملات الجارية الذي يقيس تدفق السلع والخدمات والاستثمارات إلى داخل الولايات المتحدة وخارجها ارتفع بنسبة 9ر52 بالمئة إلى 5ر170 مليار دولار في الربع الثاني وهو أعلى مستوى منذ الربع الثالث من عام 2008”.
وتجاوز العجز توقعات خبراء الاقتصاد الذين رجحوا أن يرتفع إلى 9ر157 مليار دولار في الفترة الممتدة ما بين شهري نيسان وحزيران الماضيين.
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