إيران تسجل 144 وفاة و3049 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد
سجلت إيران 144 وفاة و3049 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية سيما سادات لاري إن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا وصل إلى 416198 إصابة والوفيات إلى 23952 حالة فيما بلغ إجمالي المتعافين 355505 أشخاص.
وفي العراق تم تسجيل 76 وفاة و4305 إصابات جديدة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليبلغ إجمالي الوفيات 8408 حالات والإصابات 311690 إصابة.
بدورها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 692 إصابة وثماني حالات وفاة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة ليصل إجمالي الإصابات إلى 44037 إصابة تعافى منها 30842 وبلغت الوفيات 286 حالة.
تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي