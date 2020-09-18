طباعة وتوزيع 55 مليون كتاب مدرسي ونسبة التوزيع مئة بالمئة

محمد فرحة

نفى مدير عام المؤسسة العامة للكتب المدرسية_ زهير سليمان أن يكون هناك نقص أو تقصير في إرسال الكتب المدرسية إلى المحافظات، حيث وصلت نسبة تنفيذ الخطة في هذا الشأن إلى مئة بالمئة وفقا لتعبيره.

وأشار إلى أن لا مشكلة لدى المؤسسة في إيصال هذه الكتب من دمشق إلى بقية المحافظات، بل على العكس المشكلة تكمن في عدم توافر وسائط النقل لشحن هذه الكتب من فروع المؤسسة في المحافظات إلى مراكزها في المناطق ، كما نقل لنا مديرو فروع المؤسسة في المحافظات.

وأضاف سليمان : تمت طباعة وتوزيع 55 مليون كتاب مدرسي هذا العام ، يضاف إلى ذلك هناك كميات كبيرة من الكتب المدورة في المدارس، وقد حرصنا على أن تكون النسبة الأكبر من الكتب الموزعة على الطلاب من الكتب الجديدة.

مؤكداً أنه لا يجوز توزيع كتاب غير جيد لأي تلميذ، حتى وإن كان مدوراً ، وساق مثالاً على ذلك حين قال : إن أعطينا تلميذاً عشرة كتب يجب ألا تتعدى نسبة الكتب المدورة فيها عن الثلاثة كتب فقط.

وقال مدير المؤسسة العامة للكتب المدرسية: بدأت خطة التوزيع للمحافظات قبل أشهر من افتتاح العام الدراسي لتلافي أي تقصير قد يقع ولنكون على بينة من كل الأمور في مديربات التربية من خلال فروع المؤسسة في المحافظات، وختم قائلاً : نحن جاهزون لتلقي أي شكوى أو إشكال قد يقع، وإن عملية توزيع الكتاب المدرسي في المحافظات هي من مسؤولية إدارة المدارس والقائمين عليها فمهمتنا تنحصر بإيصاله لمراكز ومنافذ التوزيع ويبقى على إدارة المدارس الحضور لاستلام حاجتهم من هذه الكتب .