رصد تسريب لغاز الأمونيا في محطة الفضاء الدولية

أعلن مصدر في صناعة الصواريخ والفضاء الروسي اليوم بأنه تم رصد تسريب بسيط لغاز الأمونيا في خارج الجزء الأمريكي من محطة الفضاء الدولية إلا أنه لا يهدد سلامتها أو طاقمها.

ونقلت سبوتنيك عن المصدر قوله: “سجل الخبراء تسربا للأمونيا خارج الجزء الأمريكي من محطة الفضاء الدولية .. نحن نتحدث عن معدل تسرب يبلغ نحو 700 غرام سنويا إلا أنه لا يهدد سلامة الطاقم”.

في سياق آخر كانت وكالة ناسا قد ذكرت في وقت سابق إنه يجب على المركبة الفضائية الروسية “سويوز إم إس 17” التي من المقرر إطلاقها في تشرين الأول المقبل تسجيل رقم قياسي بسرعة إيصال الطاقم إلى محطة الفضاء الدولية مع مدة طيران تزيد قليلا عن ثلاث ساعات.