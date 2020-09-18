روسيا تطور رصاصة بسرعة الصوت

أعلنت الخدمة الصحفية لشركة روستيخ الروسية تطوير رصاصة مسدس بسرعة الصوت صامتة وخالية من اللهب ما يزيد من الكفاءة والقدرات القتالية للقوات الخاصة الروسية.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الخدمة الصحفية قولها في بيان اليوم “إن متخصصين من معهد البحث العلمي المركزي للهندسة الدقيقة وهو جزء من روستيخ يعمل على تطوير رصاصة صامتة وخالية من اللهب” مشيرة إلى أنه يوجد في تسليح وكالات إنفاذ القانون المحلية العديد من الرصاصات من العيار ذاته برصاص تقليدي ورأس فولاذي ومع طلقات شديدة الاختراق واختراق الدروع.

وأضاف البيان إن الرصاصة الجديدة توفر بسرعة الصوت باستخدام جهاز إطلاق صامت مثل هذه الخصائص إضافة إلى تقليلها من تأثير ارتداد الرصاص موضحة ان تقليل مستوى الصوت سيساعد ايضا في تقليل التأثير في أجهزة السمع البشرية فضلا عن توفير الراحة والأمان عند الإطلاق وزيادة الكفاءة والقدرات القتالية للقوات الخاصة الروسية.