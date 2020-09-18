هيئة روسية ترجح تحوّل كورونا إلى عدوى موسمية

رجحت الهيئة الروسية المعنية بحقوق المستهلك ورفاهية المواطنين أن تتحول عدوى فيروس كورونا المستجد إلى مرض موسمي.

ونقل موقع روسيا اليوم عن الهيئة قولها في تقرير”إن انخفاض معدل الوفيات الناجمة عن الإصابة بعدوى كورونا من 2ر7 بالمئة إلى 2ر3 بالمئة الملاحظ في العالم منذ نهاية نيسان الماضي يشير على الأرجح إلى تكيف الفيروس التاجي مع الناس” مشيرة إلى أنه من المرجح أن يستمر هذا الاتجاه وتصبح عدوى الفيروس موسمية.

ورجح تقرير الهيئة أن يتواصل هذا الاتجاه مستقبلا في شكل اندماج “سارس كوف2” في بنية الفيروسات المسببة للإنفلونزا الموسمية.

وكانت هيئة حماية المستهلك الروسية أعلنت أمس أن إجمالي عدد طفرات فيروس كورونا المكتشفة في العالم يبلغ عدة آلاف مؤكدة أن هناك 22 طفرة مستقرة من الفيروس وطفرتين أكثر شدة.