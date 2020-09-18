موسكو تطالب واشنطن بتوضيح حول دعمها لوحدات عسكرية أوكرانية في القرم

طالبت السفارة الروسية في واشنطن السلطات الأمريكية بتوضيحات حول تقرير نشرته إذاعة “NBC NEWS” أشارت فيه الى الدعم الأمريكي للوحدات العسكرية الأوكرانية الموجودة في القرم.

وجاء في بيان أوردته السفارة اليوم في صفحتها عبر موقعها الالكتروني وفق ما نقلت وكالة تاس “البيانات الموجودة في التقرير حول التورط الأمريكي في وحدات أوكرانية تقاتل قوات روسية” تمت ملاحظتها ببالغ القلق من قبل السفارة حيث تكلم مسؤولون أمريكيون عن دعم بلادهم للأنشطة الإرهابية في بلدان أخرى وتحديداً في روسيا”.

وطالبت السفارة في بيانها الجانب الأمريكي بتوضيح ما إذا كانت واشنطن سهلت بشكل مباشر أو غير مباشر لجهاز الأمن في أوكرانيا تنظيم هجمات إرهابية في القرم.