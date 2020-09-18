العراق..انفجار عبوة ناسفة داخل المعهد الأمريكي في النجف

أعلن مصدر أمني عراقي انفجار عبوة ناسفة داخل المعهد الأمريكي في مدينة النجف وسط العراق الليلة الماضية.

ونقل موقع السومرية نيوز عن المصدر قوله في تصريح “إن عبوة ناسفة انفجرت داخل المعهد الأمريكي لتدريس اللغة الانكليزية في حي الغدري وسط النجف” دون أن يذكر المزيد من التفاصيل.

من جهتها أكدت مديرية شرطة النجف عدم وجود خسائر بشرية جراء الانفجار واقتصرت الأضرار على الماديات فقط مشيرة إلى أنه تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الانفجار.