الاحتلال يعتقل فلسطينياً في بيت لحم

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الجمعة 30 محرم 1442 الموافق لـ 18 أيلول 2020
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جنوب أفريقيا ترد على مزاعم تتهم إيران باستغلال أراضيها للانتقام من أمريكا
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العدوان السعودي يواصل قصف عدد من المحافظات اليمنية