آخر تحديث: 2020-09-18 11:55:55
الأخبار

الاحتلال يعتقل فلسطينياً في بيت لحم

التصنيفات: آخر الأخبار,سياسة,عربي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم فلسطينياً في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة هندازة شرق المدينة واعتقلت شاباً فلسطينياً.

طباعة

التصنيفات: آخر الأخبار,سياسة,عربي

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي


مقالات ذات صلة

Comments are closed