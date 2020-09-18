انطلاقة مبشرة لكرتنا الطائرة

ميادة مخيبر

لاشك في أن جهود اتحاد الكرة الطائرة في تنشيط لعبته من خلال إقامة بطولاته المركزية واضحة ، ففي غضون أيام استطاع أن يقيم ثلاث بطولات محلية مهمة ، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على اهتمامه باللعبة رغم الظروف الصعبة التي تعيشها رياضتنا هذه الأيام ، فلا يكاد ينتهي من بطولة الكرة الشاطئية التي استضافتها اللاذقية مؤخراً حتى بدأت بطولتان للناشئين والناشئات الأولى في دمشق، والثانية في طرطوس بهدف تنشيط اللاعبين واللاعبات ، والوقوف على المستوى الفني للقواعد من أجل إعدادهم لاحقاً في معسكرات تدريبة ناجحة ليكونوا نواة حقيقية لمنتخباتنا الوطنية للسيدات والرجال مستقبلاً

بالطبع إن النشاط الذي يقوم به اتحاد الكرة الطائرة من خلال بطولاته يعود إلى الدعم الكبير والاهتمام الواسع من القيادة الرياضية التي سهلت إقامة هذه البطولات وتقديم كل الدعم اللازم من تجهيزات ومعدات خاصة للبطولات حتى تكفل نجاحها

إن القائمين على لعبة الكرة الطائرة يستحقون كل التقدير والاحترام على جهودهم المبذولة من أجل إقلاع صحيح لكرتنا الطائرة بكل فئاتها والعودة بها إلى أجواء المنافسات العربية والقارية وخاصة أن التركيز يأتي على الفئات العمرية الصغيرة الموجودة في أنديتنا والتي حرمت طويلاً من إقامة نشاطاتها بسبب الحظر المفروض عليها التي سببته جائحة ” كورونا ” ، لذلك إن التركيز على الفئات العمرية هو السبيل الوحيد الذي يعيد لكرتنا الطائرة ألقها من جديد لتعود إلى سابق عهدها قوية قادرة على تحقيق المنافسة والوصول بها إلى منصات التتويج