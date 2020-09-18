روسيا: 22 طفرة مستقرة لكورونا بينها 2 هما الأكثر شدة

أعلنت هيئة حماية المستهلك الروسية اليوم أن إجمالي عدد طفرات فيروس كورونا المكتشفة في العالم تبلغ عدة آلاف مؤكدة أن هناك 22 طفرة مستقرة من الفيروس وطفرتان أكثرها شدة.

وقال المكتب الصحفي للهيئة لوكالة سبوتنيك “إن العدد الإجمالي للطفرات التي تم تحديدها بشكل جماعي في تسلسل جينات فيروس سارس كورونا المستجد عدة آلاف ومع ذلك فإن عددا قليلا منها فقط وراثياً بشكل ثابت حاليا”.

وأضاف المكتب: “هناك نحو 22 طفرة مفردة جديدة تم تسجيلها من كانون الثاني ولغاية آذار 2020 وبعد هذه الفترة لم يتم اكتشاف أي طفرات منتشرة في جينوم الفيروس” لافتا إلى أن هناك طفرتين أكثر شدة.

وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من كورونا طوره مركز غامالي للأبحاث في مجال الأوبئة والأحياء الدقيقة بالتعاون مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.