1500 مستفيد من منحة الري بالتنقيط في حلب هذا العام

حلب - محمد حنورة

قال المهندس رضوان حرصوني- مدير زراعة حلب: بهدف تعزيز دور المرأة وتمكينها من المساهمة الفاعلة في عملية التنمية الريفية عبر توفير الظروف المناسبة لعملها وزيادة دورها في تأمين دخل الأسرة، يستمر المشروع الحكومي بدعم المرأة الريفية والمزارعين وقد استفاد منه في محافظة حلب خلال العامين الماضيين /2500/مستفيد، منهم 50٪ لذوي الشهداء، وفي هذا العام سيقدم منحة زراعية لـ / 1500/مستفيد وهي عبارة عن شبكة ري بالتنقيط لمساحة 500م، إضافةً إلى بذار خضار صيفية وشتوية، و إنشاء أسواق لتصريف منتجات المرأة الريفية ويتم ضمن مديرية الزراعة في حلب إعادة تأهيل سوق المرأة الريفية بمساحة /200/م وهناك سوق مقدم من منظمة الأغذية والزراعة في وحدة إرشادية تل عرن في منطقة السفيرة بمساحة/62/متراً , سيتم افتتاحهما قريباً لتصريف منتجات المرأة الريفية

وأشار حرصوني إلى أنه بعد تحرير العديد من المناطق في ريف المحافظة تم التنسيق مع الجهات المختصة من أجل إزالة الألغام والمتفجرات، فتم الكشف على المنشآت والمباني الزراعية التابعة للمديرية ومعاينة الأضرار الحاصلة نتيجة الأعمال الإرهابية. و تم تأهيل /12/وحدة إرشادية و/2/شعبة زراعية و/2/دائرة زراعية، و/4/مراكز زراعية ومركز حراجي، و/2/مركز بيطري وذلك ضمن الخطة الإسعافية و الاستثمارية للمديرية، وتم تفعيل العمل في الدوائر والشعب الزراعية والوحدات الإرشادية وتفعيل العمل في /27/مركزاً بيطرياً.