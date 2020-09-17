مصر: 19 وفاة و141 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم أنه تم تسجيل 19 وفاة و141 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ونقل موقع “بوابة الاهرام” عن المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد قوله في بيان إن إجمالي الاصابات التي تم تسجيلها في البلاد بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم هو 101641 حالة و5715 وفاة.

وأشار مجاهد إلى خروج 609 حالات من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة ليصل عدد المتعافين إلى 87158 شخصاً.