“تويتر” يضع مجدداً علامة تحذيرية على تغريدة لترامب

وضع موقع تويتر مجدداً علامة تحذيرية على تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشيراً إلى أنها تضمنت معلومات قد تكون مضللة عن عملية التصويت بالبريد في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.

وذكرت رويترز أن ترامب كتب في تغريدته: “نظراً للكم الهائل الجديد غير المسبوق من بطاقات الاقتراع غير المرغوب فيها التي سيتم إرسالها للناخبين أو لأي مكان هذا العام قد لا يتم مطلقاً تحديد نتيجة انتخابات الثالث من تشرين الثاني بدقة وهو ما يريده البعض” ليرد موقع تويتر بإعادة علامة تحذيرية وتوجيه المستخدمين إلى صفحة تقول “يؤكد الخبراء والبيانات أن التصويت عن طريق البريد قانوني وآمن”.

وكان ترامب هاجم في الأشهر الأخيرة عملية التصويت بالبريد دون دليل وقال إنها قد تؤدي إلى تزوير واسع النطاق رغم أن ملايين الأمريكيين ومن بينهم كثيرون في الجيش أدلوا بأصواتهم عبر البريد لسنوات دون مثل هذه المشاكل.

يشار إلى أن ترامب يدرك أن التصويت بالمراسلة يمكن أن يشجع على اقتراع الأمريكيين الأفارقة والمتحدرين من أمريكا اللاتينية الذين يبدون أكثر ميلاً إلى الامتناع عن المشاركة بسبب أوضاعهم المهمشة كما يدرك أن الناخبين الديمقراطيين يميلون إلى التصويت بالمراسلة أكثر من مؤيديه الجمهوريين.