106 خروقات جديدة للعدوان السعودي في الحديدة

واصلت قوى العدوان السعودي انتهاكاتها لاتفاقات الحديدة وارتكبت 106 خروقات في المحافظة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق قوله إن خروقات قوى العدوان شملت تحليق 9 طائرات تجسس في أجواء الجاح والدريهمي والفازة والمنظر وكيلو16 ومدينة الحديدة و16 خرقًا بقصف صاروخي ومدفعي و80 خرقًا بالأعيرة النارية.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.