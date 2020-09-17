899 مدجنة خارج الخدمة.. وتوقعات (أهل الكار) تخيب..!!

طرطوس - أيهم ابراهيم

على عكس التوقعات« الإيجابية» التي أطلقها الخبراء والاختصاصيون في قطاع الدواجن مؤخراً حول «حتمية» انخفاض الأسعار استمرت الأخيرة بالارتفاع ليسجل سعر الفروج « الحي» في أسواق محافظة طرطوس ما بين 3600 إلى 3800 ليرة للكيلو، و لتستمر مقاطعة المستهلكين الشراء «مجبرين » نظراً لضعف القدرة الشرائية.

في السياق ذاته قال رئيس دائرة الإنتاج الحيواني في مديرية زراعة طرطوس -المهندس محمد حسن لـ«تشرين»: بلغ عدد مداجن « فروج لحم -بيض مائدة » المتوقفة عن الخدمة 899 مدجنة حتى نهاية شهر آب, منها 890 مدجنة فروج لحم و 9 مداجن بيض مائدة, لافتاً في الوقت ذاته لعودة بعض المداجن للعمل خلال الشهرين الماضيين من دون الإفصاح عن عددها.

من جهة ثانية أوضح أسامة دعبول- نائب رئيس لجنة مربي الدواجن في طرطوس أن سبب الارتفاع الأخير للفروج موجات الحر الشديدة التي تعرضت لها المنطقة, حيث فقد أغلبية المربين 25% من قطعانهم و تعرضوا لخسائر كبيرة، فمثلاً في منطقة القدموس ونظراً للحرارة العالية و عدم كفاءة نظام التبريد فقد أحد المربين كامل فوجه البالغ 15 ألف طير.

و عن القروض الزراعية التي تم الإعلان عنها مؤخراً لدعم مربي الدواجن أشار دعبول إلى أنها لن تلبي متطلبات المربين لأنها ببساطة لا تغطي سوى 10% من تكاليف مستلزمات العملية الإنتاجية, مبدياً تفاؤله بالمستقبل فيما يخص استعادة قطاع الدواجن عافيته ومعولاً على دور وزارة الزراعة الحالي و تجاوبها السريع مع كل مقترحات ومتطلبات المربين و ترجمتها لقرارات تصب بمصلحة دعم القطاع.