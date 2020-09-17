1132 وفاة جديدة بكورونا في الهند و144 في روسيا
سجلت السلطات الصحية الروسية 144 حالة وفاة و 5762 اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وذكرت غرفة العمليات الروسية الخاصة بالتصدي لتفشي الفيروس في تقريرها اليوم أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ مليوناً و85281 توفي منهم 19061 شخصاً وشفي 895868.
بدورها أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 1132 حالة وفاة و97894 إصابة جديدة ما يرفع إجمالي الإصابات إلى نحو 12ر5 ملايين والوفيات إلى 83198.
وفي أوكرانيا سجلت زيادة يومية قياسية في عدد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس بلغت 3584 حالة ليصل إجمالي الإصابات إلى 166244 بينها 3400 وفاة بينما تعافى 73913 مريضاً.
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