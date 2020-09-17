(الطابور) أنعش أسواق الوقود السوداء.. والتجارة الداخلية متفائلة

حلب - مصطفى رستم

تركت أزمة (الطوابير) أمام محطات الوقود في ثاني أكبر المدن السورية حالة من الانزعاج، ولاسيما التخبط في طريقة تنظيم دور الانتظار للمركبات، ومن سطوة رجال سوق وقود (الظلّ) الآخذ بالتمدد والانتعاش مع طول فترة أزمة البنزين في مدينة حلب وبقية المحافظات.

وعلى بعد كيلومترات من محطة وقود يمكن للمارة مشاهدة سيارات عامة ومنها خاصة يعمد أصحابها إلى سحب محتويات مركباتهم وتسليمها لـ(تجار أزمة البنزين) وهم بدورهم يعمدون إلى بيعها بطريقتهم وسط تهافت السائقين للظفر بـ (ليترات) قليلة مقابل مبالغ مضاعفة عن ثمنها الأساسي.

(طابور) البنزين بنظر تجار جدد يمثل كنزاً لا مثيل له! ولعله يزداد لمعاناً في عيونهم كلما طالت مسافته وأوقات وزمن توقف تلك المركبات أمام (الكازيات) التي تعمل بكامل طاقتها لسد الحاجة المتزايدة للوقود.

يقول السائق رامي الشيخ: لعل القرار الجديد بتنظيم الدور عبر الأرقام ينفع، ويمكّن الناس من التعبئة بيسر، الواقع أنني وغيري اشترينا مضطرين ومرغمين لحاجتنا الماسة إلى الوقود وبأسعار مضاعفة, منذ أسبوع كان سعر البنزين الحر بين 1000 لـ 1500 ليرة.

بورصة البنزين في السوق السوداء تتصاعد كل يوم، مستغلين فقدان المادة وندرتها، وقلّة التوريدات التي انخفضت لمحطات المدينة، ما جعل البنزين يصعد مرتفعاً بأسعار تجاوزت الألفي ليرة وهذا لا يتحمله أصحاب المركبات من ذوي الدخل المحدود.

وقال سائق (تكسي) آخر: لا يمكنني العمل في هذه الظروف فالراكب يستغرب من ارتفاع أجرة التوصيل التي تكلفنا الكثير.

ومن جانبه يشعر مدير التجارة الداخلية في حلب -أحمد سنكري بالتفاؤل في أول يوم من أيام تطبيق تنظيم الدور حسب الأرقام من تخفيف حدة الازدحام، وأوضح لـ«تشرين» متابعة مديرية التجارة لموضوع السوق السوداء للوقود. وأضاف: ضبطنا عدة مخالفات في ريف المدينة لأشخاص يتاجرون بمادة المازوت في منطقتي السفيرة وأبو جرين، وما زلنا نتابع رصدنا لأسواق مادة البنزين ومكافحتها.

وكانت محافظة حلب أقرت مؤخراً طريقة جديدة لتنظيم دور الانتظار أمام محطات الوقود وفق تسلسل أرقام السيارات يبدأ كل يوم برقمين (1 ـ 2) وهكذا وبشكل متتال، مع تخصيص قائمة بمحطات التعبئة للمحطات بالنسبة للسيارات العامة والخاصة.