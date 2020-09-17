مجلس غرفة التجارة ( المنحل) يعاود الترشح

القنيطرة- ممدوح عوض

تجري يوم السبت القادم في التاسع عشر من الشهر الحالي انتخابات غرفة تجارة وصناعة القنيطرة لاختيار أعضاء مجلس الإدارة القادم للدورة 2020 – 2024، وذكر عضو غرفة تجارة وصناعة القنيطرة ونقيب مقاولي الإنشاءات في القنيطرة- أحمد ذياب أن عدد المرشحين لانتخابات الغرفة بلغ 14 مرشحاً, ضمنهم 6 من الفئة الممتازة و 5 فئة أولى و2 فئة ثانية ومرشح واحد فئة ثالثة.

وأشار ذياب إلى أن مجلس غرفة التجارة والصناعة يتألف من سبعة أعضاء وأن عدد الذين يحق لهم الانتخاب 226 ناخباً. بينهم 187 (أفراداً) و39 (شركات)، واللافت للنظر في طلبات المترشحين عدم طلب الشهادة العلمية للانتخابات وحصرت الطلبات في براءة ذمة من التأمينات الاجتماعية، وكذلك من المالية ووثيقة غير محكوم وصورة عن السجل التجاري وصورة هوية وعلى أن يكون المرشح مسدداً الاشتراكات لثلاث سنوات سابقة عدا سنة الانتخاب، مبيناً أن أغلبية المرشحين والمنتخبين في غرفة التجارة هم من فئة المقاولين المسجلين في نقابة مقاولي القنيطرة، عازياً سبب قلة عدد التجار المرشحين ( ثلاثة فقط ) من أصل 14 مرشحاً للانتخابات لعدم وجود معامل ومصانع ومنشآت تجارية وصناعية على أرض محافظة القنيطرة .

من جهته أكد المهندس مفيد منير ماشفج المكلف بتسيير أعمال غرفة تجارة وصناعة القنيطرة أن أغلب مرشحي غرفة تجارة وصناعة القنيطرة هم من المجلس السابق (المنحل) بالقرار 165 تاريخ 26 /1 / 2015 الصادر عن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك نتيجة التجاوزات والأخطاء في منح بطاقات وهويات غير نظامية صادرة عن غرفة التجارة والصناعة في القنيطرة، ولفت ماشفج إلى وجود مرشح ووالده لانتخابات الغرفة وترشح شقيقين آخرين، مشيراً إلى ترشح أغلب أعضاء المجلس السابق (المنحل) للانتخابات الحالية.