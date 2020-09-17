أحياء لا تصلها المياه في الحسكة

الحسكة ــ خليل اقطيني

مازال بعض سكان مدينة الحسكة يعانون من عدم وصول مياه الشرب إلى منازلهم، وهذه الظاهرة موجودة ليس ضمن مناطق بعينها، وإنما في جميع مناطق وأحياء المدينة في القطاعات الخمسة المحددة لضخ المياه وفق برنامج التقنين المعتمد، إذ في المنطقة الواحدة هناك سكان تصلهم المياه وسكان لا تصلهم، وفي الحي الواحد أو حتى الشارع الواحد هناك سكان تصلهم المياه وسكان محرومون منها.

ففي قطاع وسط المدينة وتحديداً في حي المطار جنوب جامع الفاروق اشتكى العديد من سكان هذه المنطقة من عدم وصول مياه الشرب إليهم.

المدير العام لمؤسسة المياه المهندس – محمود العكلة قال لـ«تشرين»: هذه المشكلة متعددة الأسباب والوجوه، ففي المناطق القريبة يعود السبب إلى تركيب بعض السكان مضخات ذات استطاعات كبيرة على الخط الرئيس تسمى (النشـّال أو السرّاق)، وهذه المضخات تقوم بسحب كل المياه الموجودة في الخط وتضخها نحو خزانات صاحب المضخة وتحول دون وصولها إلى بقية السكان. أما في المناطق البعيدة أو المرتفعة فسبب عدم وصول المياه إلى السكان يعود إلى وجود بيوتهم إما في نهاية الخط أو في مناطق مرتفعة.

وأكد العكلة أن مؤسسة المياه فور علمها بهذه المشكلة سارعت عبر كوادرها إلى معالجتها، من خلال تطبيق العديد من الإجراءات، أبرزها زيادة قوة الضخ ومد فترته إلى أطول فترة ممكنة لكي تصل المياه إلى جميع المشتركين في المناطق البعيدة والمرتفعة بعد انتهاء سكان المناطق القريبة والمنخفضة من الحصول على حاجتهم، وتوقيف محركات الضخ العائدة لهم. أما بالنسبة لعدم وصول المياه إلى بعض السكان في الحي الواحد، باشرت المؤسسة بتنفيذ حملة لإزالة التعديات على خطوط المياه وسط المدينة من خلال كوادر الضابطة المائية. حيث يتم تنظيم الضبط اللازم بحق المخالف ومصادرة المضخة العائدة له وإزالة المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه. وتشمل الحملة جميع المناطق والأحياء في مدينة الحسكة وستستمر حتى الانتهاء من قمع جميع المخالفات وإزالة التعديات على الشبكة.

وكانت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من المجموعات الإرهابية المسلحة قامت في الثالث عشر من شهر آب الماضي بقطع مياه الشرب من محطة عللوك عن سكان مدينة الحسكة وضواحيها وبلدة تل تمر وقراها البالغ عددهم نحو مليون إنسان لمدة 15 يوماً بشكل متواصل، وهناك أحياء ومناطق لم تصلها المياه لمدة شهر كامل بسبب تصرفات المحتل التركي ومرتزقته اللاإنسانية والمنافية للعهود والمواثيق الدولية التي تنص على أن التمتع بالحق بالماء مصان في ميثاق الأمم المتحدة وشرعة حقوق الإنسان.