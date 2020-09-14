طيران العدوان السعودي يجدد استهدافه صنعاء

جدد طيران العدوان السعودي فجر اليوم استهداف المواقع الحيوية بالعاصمة اليمنية صنعاء بسلسلة غارات مخلفاً أضراراً مادية.

وأوضح موقع “المسيرة نت” أن طيران العدوان شن غارة على مطار صنعاء الدولي وغارتين على منشأة مشروع صندوق النظافة في منطقة عطان.

كما شن طيران العدوان خمس غارات على منطقة ريمة حميد في مديرية سنحان جنوب العاصمة وغارتين على منطقة الصمع في مديرية أرحب شمال العاصمة.

واستشهد أربعة يمنيين وأصيب اثنان آخران أمس إثر غارات طيران العدوان السعودي على مديرية ماهلية جنوب محافظة مأرب وذلك في إطار الجرائم المستمرة التي ترتكبها قوى العدوان السعودي بحق اليمنيين منذ آذار عام 2015.

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