إصابات كورونا في العالم بازدياد

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 415 وفاة و14768 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية لتبلغ الحصيلة الإجمالية للوفيات 131625 والإصابات أربعة ملايين و330455 حالة.

وتحتل البرازيل المركز الثالث بعد الولايات المتحدة والهند بعدد الوفيات والإصابات.

وفي المكسيك أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4408 إصابات و 217 حالة وفاة جديدة ليصل مجمل عدد الإصابات إلى 668381 حالة والوفيات إلى 70821 حالة.

بدورها سجلت كولومبيا 7355 إصابة و190 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 716319 والوفيات إلى 22924.

بدورها أعلنت السلطات الصحية في ولاية فيكتوريا الأسترالية تسجيل 7 وفيات و35 إصابة جديدة بالفيروس في الـ 24 ساعة الأخيرة في أدنى حصيلة إصابات يومية منذ حزيران الماضي.

وفي ألمانيا أفادت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية عن تسجيل 927 إصابة جديدة ليصبح إجمالي الإصابات 260355 كما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 9350 بعد تسجيل حالة وفاة واحدة.

وفي الصين أعلنت لجنة الصحة العامة اليوم أن البر الرئيسي الصيني سجل عشر حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة جميعها وافدة مشيرة إلى أنه بلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة 85194 في حين بقي عدد الوفيات عند 4634.

وفي أفريقيا سجلت غانا 46 إصابة جديدة بكورونا أمس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 45434 حالة فيما بلغ إجمالي الوفيات 293 في حين أعلنت وزارة الصحة السنغالية عن تسجيل 43 إصابة جديدة مبينة أن إجمالي حالات الإصابة فى البلاد بلغ 14280 حالة وإجمالي الوفيات 297 شخصاً.

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