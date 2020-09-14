تيم يحصد لقب بطولة أمريكا المفتوحة

حصل النمساوي دومينيك تيم على اللقب الأول في البطولات الأربع الكبرى للتنس بفوزه على الألماني ألكسندر زفيريف 2-6 و 4-6 و 6-4 و 6-3 و 7-6 في نهائي مثير لبطولة أمريكا المفتوحة.

تيم بات أول لاعب في منافسات الرجال من مواليد تسعينات القرن الماضي يتوج بلقب في البطولات الأربع الكبرى وأمسى أول لاعب بعيداً عن الثلاثة الكبار نادال وديوكوفيتش وروجر فيدرر يتوج بلقب كبير منذ فعلها ستانيسلاس فافرينكا بحصد لقب أمريكا المفتوحة 2016.

وسبق أن خسر تيم في آخر مباراتين نهائيتين لبطولة فرنسا المفتوحة أمام رفائيل نادال كما خسر أمام نوفاك ديوكوفيتش في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة هذا العام.

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