انتقاد طريقة تعامل ترامب مع حرائق كاليفورنيا

انتقد عمدة مدينة لوس أنجلوس الأمريكية إريك غارسيتي الرئيس دونالد ترامب على طريقة تعامله مع الحرائق في ولاية كاليفورنيا ونفيه أن يكون تغير المناخ سببها.

وفي حديثه لقناة سي إن إن أشاد غارسيتي بالمسؤولين الفدراليين لكنه قال إن القيادة في أعلى المستويات بحاجة لأن تكون أقوى مضيفاً أن ترامب يجب أن يركز على مساعدة الأمريكيين بغض النظر عن الحزب الذي صوت لصالحه.

وكان ترامب أعلن حالة الطوارئ القصوى بكاليفورنيا في أيار الماضي لكنه أشار أيضاً إلى أن حرائق كاليفورنيا سببها سنوات من سوء إدارة قطاع الغابات.

ودمرت الحرائق نحو 100 من الغابات عبر الغرب الأمريكي مساحتها تعادل مساحة ولاية نيوجيرسي ووضع نصف مليون شخص في حالة تأهب لإجلائهم في ولاية أوريغون.

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