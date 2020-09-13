روسيا تغلق صناديق اقتراع اختيار ممثلي المجالس المحلية

أغلقت في روسيا مساء اليوم صناديق الاقتراع في اليوم الموحد للانتخابات بعد الانتهاء من التصويت في مقاطعة كالينينغراد بأقصى غرب البلاد.

ووفق روسيا اليوم فقد شمل يوم التصويت الموحد 83 إقليماً .

وقالت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية إيلا بامفيلوفا إن الانتخابات اتسمت بالتنافسية والشفافية فيما أعلن ألكسندر غوروفوي نائب وزير الداخلية أنه لم تسجل في الانتخابات انتهاكات كفيلة بالتأثير على سير العملية الانتخابية.

وكان الناخبون الروس بدؤوا صباح اليوم بالإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم في المجالس المحلية فى مختلف الأقاليم الروسية.

وبسبب وباء فيروس كورونا أعلنت السلطات الروسية لأول مرة هذا العام عن صيغة الاقتراع خلال يوم واحد فقط وسمحت للجان الانتخابية المحلية بإجراء انتخابات في غضون ثلاثة أيام حرصا على صحة الناخبين.

وتتم خلال هذه الأيام انتخابات إضافية لمجلس الدوما وانتخاب مباشر لحكام بعض المقاطعات والأقاليم الروسية وكذلك انتخاب أعضاء بعض الهيئات التشريعية الإقليمية والمجالس المحلية.

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