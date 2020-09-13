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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الأحد 26 محرم 1442 الموافق لـ 13 أيلول 2020
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الأخبار
الجيش اللبناني يعلن مقتل 3 عسكريين وإصابة رابع
انتقاد طريقة تعامل ترامب مع حرائق كاليفورنيا
روسيا تغلق صناديق اقتراع اختيار ممثلي المجالس المحلية
استشهاد 4 يمنيين بغارات للعدوان السعودي على مآرب
مستوطنون يقتحمون قرية فلسطينية ويجرفون 120 دونماً
ميليشيا "قسد" تختطف عدداً من أبناء الشدادي جنوب الحسكة
116 خرقاً جديداً للعدوان السعودي في الحديدة
مخطط للاحتلال لإقامة 980 وحدة استيطانية بالضفة الغربية
إيران: تم إنجاز كامل الخطوة الرابعة بشأن خفض الالتزامات
العدو الإسرائيلي يجدد خرق الأجواء اللبنانية