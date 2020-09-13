استشهاد 4 يمنيين بغارات للعدوان السعودي على مآرب

استشهد أربعة يمنيين إثر غارات طيران العدوان السعودي على مديرية ماهلية جنوب محافظة مأرب.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر محلي في محافظة مأرب قوله: إن 4 شهداء و4 جرحى سقطوا إثر غارة لطيران العدوان استهدفت شاحنة متوقفة على الطريق العام عقب تدمير العدوان للجسور في طريق رحبة.

وأضاف المصدر نفسه أن غارات طيران العدوان طالت كذلك محطة وقود ومحلات تجارية للمدنيين في المديرية.

وتواصل قوى العدوان السعودى جرائمها بحق اليمنيين منذ آذار عام 2015 مخلفة عشرات آلاف الضحايا المدنيين ودماراً هائلاً فى البنى التحتية والاقتصادية.

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