مستوطنون إسرائيليون يقتحمون قرية فلسطينية ويجرفون 120 دونماً

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين مساء اليوم قرية ظهر المالح جنوب غرب جنين بالضفة الغربية وجرفوا عشرات الدونمات من الأراضي الزراعية للفلسطينيين.

وذكرت وكالة وفا الفلسطينية أن المستوطنين اقتحموا المنطقة بحماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي وشرعوا بتجريف 120 دونماً من أصل 490 دونماً استولت عليها سلطات الاحتلال قبل عامين بهدف إقامة تجمع استيطاني جديد.

وأعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عن مخطط استيطاني جديد لإقامة مئات الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية وذلك في إطار سياسة ممنهجة لتهويد الضفة الغربية ضمن ما تسمى “صفقة القرن” المرفوضة فلسطينياً ودولياً من خلال الاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين.

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