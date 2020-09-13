المعنى الشعري في نظام مظفر النواب

د.رحيم هادي الشمخي

إن شعرية (مظفر النواب) تتوجه للمجتمع والميدان الذي يخلق المعاني المفيدة التي يفهمها كل الناس، والفهم هو ابن الشرح، والتفسير ليس مضاداً للتأويل، جميعها تفترض صياغة المعنى والمغزى ضمن جدلية الجزء والكل التي تتحاذم فيما بينها وتتفق مع فعالية الوعي النافي والرافض لكل بنية سلطوية قاهرة.

فالمعنى في نظام (مظفر النواب) الشعري له وجود كثيف يتمركز في كليّة خلفتها بدهيات النضال السياسي والاجتماعي وجزء من سياق أكبر، فمفهوم (نمط الثقافة) أو (ثقافة النمط) لا يختلف وظيفياً في النهاية عن فكرة (الهوية) ومنطلقها المبدئي، إن النواب يضع نمط الثقافة على مستوى الشخصية الفردية (الهوية المشخصنة)، ثم يطورها عندما يرجعها إلى أعراف الكتابة الشعورية وليس الشعاراتية كما يقررها ويمارسها الإعلام الرسمي الموجّه، وتتكرر في كلتا الحالتين علاقة الجزء بالكل، وتقرر بين المعنى على أنه حدث ذاتي مرحلي (التضمينات التي يستقيها القارئ من القصة)، والمعنى على أنه البنية- الأم، البنية الجوهرية (مبدأ الهوية أو فكرة ثقافة النمط المشتركة)، ونلاحظ في كلتا الحالتين وفي أغلب قصائد النواب أن الصياغة الجدلية لهذا التوتر تجعل مساحة النقد الثقافي التي يقترب منها القارئ أو يحاول الشروع بدخولها تتوسع وتمتد لتشمل كل حلقات التأويل الخاصة بالنصوص الثورية أو النصوص الباطنية (السرانية وليدة العمل السري)، فكل معنى مستخلص من نصوص النواب هو نتيجة وتوقع السياق محدد بدقة ومعروف أو هو بنية مكتملة الأركان والعلائق الداخلية والخارجية، إن السياقات والبنى بوصفها مراجع برهانية هي الشرط والمحصلة للمعاني الخاصة بها وقد ولدت من أرحامها بسلاسة وتلقائية.

والأهم من كل هذا هي سيرة النواب بوصفه إنساناً ومناضلاً ومكافحاً عنيداً ضد كل قوى الظلام، غريباً في المنفى البعيد وحزيناً بأبدان ووحيداً معتزلاً كإله سومري متعال مفارق، لكنه وهذه ما كشفته المرويات الخاصة به كان قديساً وشهيداً، لهذه ولأسباب أخرى كثيرة، سيشهد لنا أو علينا عند قيامة الشعوب:

بماء العنبر والشلالات الوردية والحزن..

ورقرقة الجسد الصيفي تشابك بالرشاشات..

تتسلل بين مدرعتين

رقيقاً كالزيت

ولا أسمع غير الموت

ولا أسمع غير تنفسه الخافت

والحزن ينوح على شجر الموز

وزقزقتي عصفورين حزينين

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