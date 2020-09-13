إخماد حريق على طريق كفرلاها في حماة

أخمدت فرق الإطفاء حريقاً نشب في حراج جبلية على طريق كفرلاها مصياف في محافظة حماة.

وأوضح عبد المعين اصطيف رئيس قسم الحراج في مديرية زراعة حماة في تصريح لمراسل سانا أن الحريق نشب في أراض زراعية تحوي أشجاراً مثمرة ولاسيما الزيتون وشارك في السيطرة على النيران صهريجان إضافة الى زمرة إطفاء، مبيناً أنه تم وضع موقع الحريق تحت المراقبة وتقوم طواقم الإطفاء بعمليات تبريد بؤر النيران للحيلولة دون اندلاعها مجدداً.

وأشار إلى أن عناصر فرق الإطفاء والصهاريج المكلفة إطفاء الحرائق في حالة استنفار دائم خلال فصل الصيف لإخماد الحرائق في حال نشوبها.

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