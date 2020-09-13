الصحة: 34 إصابة جديدة بكورونا و15 حالة شفاء و3 وفيات

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 34 إصابة جديدة وشفاء 15 حالة ووفاة ثلاث حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في سورية.

وأشارت الوزارة إلى أن حصيلة الإصابات المسجلة في سورية حتى الآن بلغت 3540 شفيت منها 842 وتوفيت 155 حالة.

توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة يوم الأحد ١٣ أيلول ٢٠٢٠:

الإصابات:

٢٥ في حلب

٨ في دمشق

١ في حمص

حالات الوفاة:

١ في ريف دمشق

١ في حلب

١ في السويداء

حالات الشفاء:

٤ في دمشق

٣ في ريف دمشق

٢ في اللاذقية

٢ في حمص

٢ في حلب

٢ في طرطوس

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