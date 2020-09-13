إخماد خمسة حرائق في طرطوس

أخمد عناصر فوج الإطفاء في طرطوس خمسة حرائق اندلعت اليوم ضمن مناطق عدة في أحياء المدينة والقرى القريبة منها.

وأوضح العقيد سمير شما قائد فوج الإطفاء بالمحافظة في تصريح لـ سانا أن حرائق اليوم كانت بسيطة ومحدودة المساحة وعمل عناصر فوج الإطفاء على إخمادها بسرعة ولم يكن لها أي أضرار مادية أو بشرية مضيفاً أن حريقين اندلعا في أراضي زيتون بقريتي البرغلية والجوبة وحريق أشجار نشب بالقرب من منتجع الهولدي بيتش شمال المدينة إضافة إلى حريق نفايات بالمنطقة الصناعية وحريق بمنزل في حي العريض بالقرب من مدرسة الشهيدة فاطمة العلي ناجم عن عطل في تركيب اسطوانة غاز.

وأكد شما أن تعاون المواطنين والإبلاغ مباشرة عن تلك الحرائق أسهما في إخمادها بوقت قصير نظراً لجاهزية عناصر الإطفاء والسرعة بالتوجه إلى أماكن تلك الحرائق لإخمادها.

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