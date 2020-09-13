تمنى الموت بالصورة فأتاه بالواقع ..!

نشر المواطن المصري نور رشاد صوراً عبر “فيسبوك” تظهره راقدا في تابوت وأرفقها بكلمات “قريبا إن شاء الله”، ستبقى ربما مزحة ثقيلة، لولا أن صاحبها توفي فعلا بعد أيام معدودة.

والمنشور الذى قابله بعض أصدقائه بالضحك بينما تشاءم منه البعض الآخر وتمنوا له دوام الصحة وطول العمر، لكن نور رشاد، الذي وافته المنية بعد 5 أيام من ذلك، لتتحول صفحته إلى سجل عزاء من قبل أصدقائه.

وتزخر صفحة نور بالعديد من الصور التي تؤكد حبه للحياة واستمتاعه بها، كما يظهر في صور متعددة مع البابا تواضرس الثاني، مبتسماً وسعيداً.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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