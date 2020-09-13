3330 إصابة جديدة بكورونا في بريطانيا

سجلت بريطانيا 3330 حالة إصابة وخمس وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 368504 والوفيات إلى 41623.

ومن المقرر أن تبدأ بريطانيا يوم غد الإثنين بتطبيق حظر جديد على التجمعات في محاولة لكبح الارتفاع المتزايد في عدد الإصابات.

جورجيا أعلنت تسجيل 152 حالة إصابة جديدة بالفيروس ما يرفع عدد الإصابات إلى 2227 حالة.

وفي بنغلادش ارتفع عدد الاصابات إلى 337520 بعد تسجيل 1476 إصابة جديدة والوفيات إلى 4733 بعد رصد 31 حالة وفاة أخرى.

ميانمار سجلت خمس وفيات و136 إصابة جديدة بالفيروس ما يرفع عدد الوفيات الكلي إلى 20 والاصابات إلى 2732.

طباعة