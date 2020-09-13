إيران: تم إنجاز كامل الخطوة الرابعة بشأن خفض الالتزامات

أعلن رئيس منظمة الطاقة النووية الإيرانية علي أكبر صالحي أن بلاده أنجزت كامل الخطوة الرابعة بخصوص خفض التزاماتها إزاء الاتفاق النووي.

وأشار صالحي في تصريح له اليوم إلى أن ضمن هذه الخطوة تم تفعيل أحد الأقسام لدى موقع فوردو النووي وسيتم التخصيب فيه من خلال ألف و44 جهازاً للطرد المركزي.

ولفت إلى أن إيران كانت قد تعهدت في الاتفاق النووي بعدم استخدام هذا العدد بمجال التخصيب لكن وفقاً لبرامج خفض التعهدات إزاء الاتفاق سيتم التخصيب بناء على حاجة البلاد وتخزين المواد المخصبة.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أعلن في تغريدة على تويتر في تشرين الثاني الماضي البدء بتنفيذ الخطوة الرابعة من تقليص إيران التزاماتها النووية المنصوصة في الاتفاق النووي من خلال المباشرة بعملية ضخ الغاز في 1044 جهازاً للطرد المركزي في موقع فوردو وذلك رداً على عدم وفاء الدول الأوروبية بالتزاماتها في هذا الصدد.

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