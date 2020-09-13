200 قتيل ومليون متضرر بالفيضانات في 11 دولة إفريقية

أودت الفيضانات التي شهدتها دول إفريقية خلال هطول أمطار غزيرة استثنائية مؤخراً بحياة أكثر من 200 شخص، وألحقت أضراراً بأكثر من مليون آخرين.

وبالنظر إلى مخلفات هذه الكوارث الطبيعية غير العادية، في دول تمتد من السينغال إلى السودان، يتوقع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن تزداد احتياجات هذه البلدان للمساعدة وتتجاوز مستويات العام الماضي التي كانت قيمتها بحدود 29 مليون دولار لإغاثة 1,1 مليون شخص.

وحسب رئيسة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لمنطقة غرب ووسط إفريقيا جولي بيلانغر، فإن 760 ألف شخص تأثرت حياتهم بأضرار الفيضانات والأمطار في 11 دولة في المنطقة الخاضعة لمسؤوليتها، بينما لقي 110 آخرون حتفهم، ولم تنته الأمطار بعد، ما يرشح الحصيلة للارتفاع وكذلك حجم المساعدات الإنسانية الضرورية للإغاثة.

وبلغ نصيب السودان، أحد البلدان الأكثر تضرراً بالفيضانات الأخيرة، من الخسائر 103 قتلى، بينما يعاني أكثر من 500 ألف آخرين من آثار الكارثة.

في المقابل، لقي 71 مواطناً في النيجر حتفهم، ويحتاج 350 ألفاً من المتضررين إلى المساعدة العاجلة التي قدرت فاتورتها بحوالي 10 ملايين دولار.

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