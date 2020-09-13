العدو الإسرائيلي يجدد خرق الأجواء اللبنانية

جدد طيران العدو الإسرائيلي، اليوم، خرقه الأجواء اللبنانية.

وقالت قيادة الجيش اللبناني في بيان: إن طائرات حربية إسرائيلية خرقت الأجواء اللبنانية بعد ظهر اليوم ونفذت غارات وهمية في أجواء النبطية وإقليم التفاح وعلى علو متوسط.

وأوضح البيان أنه تم تسجيل تسعة خروقات جوية معادية تخللها تنفيذ طائرات العدو طيراناً دائرياً فوق مناطق الجنوب، مشيراً إلى أنه تتم متابعة موضوع هذه الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

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