برلماني تركي يؤكد وجود خطر على المعتقلين بسجون نظام أردوغان

أكد البرلماني التركي عمر فاروق جرجيرلي أوغلو، اليوم، أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا داخل السجون ترتفع بشكل ملحوظ فيما يعمد النظام التركي إلى إخفاء الأعداد الحقيقية حتى لا يضطر للإفراج عن المعتقلين.

ونقلت صحيفة “زمان” التركية عن جرجيرلي أوغلو قوله إن آخر إعلان عن عدد المصابين بالفيروس داخل السجون كان في شهر حزيران الماضي وتشير المعلومات الواردة من هناك إلى وجود أعداد متزايدة من المصابين، لافتاً إلى أن هناك مصابين بأمراض مزمنة وخطيرة داخل السجون ويمثل فيروس كورونا خطراً على حياتهم.

وأوضح أن أحد السجناء نقل إلى العزل الصحي في غرفة انفرادية داخل السجن وبعدها بساعات عثر عليه متوفياً نتيجة إصابته بالفيروس مشيراً إلى وجود خطر داهم على حياة المعتقلين والسجناء.

وسجلت تركيا 1509 إصابات جديدة بفيروس كورونا أمس ليصل عدد المصابين الإجمالي فيها إلى 289 ألفاً و635 شخصاً.

طباعة