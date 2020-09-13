هيئة شؤون الأسرى تحذّر من تدهور الحالة الصحية للأسرى الفلسطينيين

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين من تدهور الحالة الصحية للأسرى الفلسطينيين ولاسيما المرضى والمضربين عن الطعام في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي جراء سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحقهم وعدم تقديم العلاج اللازم لهم.

وذكرت الهيئة في بيان لها اليوم أنّ الأسيرين المضربين عن الطعام ماهر الأخرس 49 عاماً من جنين وعبد الرحمن شعيبات 31 عاماً من بيت لحم يعانيان ظروف اعتقال قاسية ويتعرضان لجريمة طبية ممنهجة من جراء الإهمال المتعمد من قبل سلطات الاحتلال ما يهدد حياتهما بالخطر.

ويواجه نحو خمسة آلاف أسير فلسطيني داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي ظروف اعتقال قاسية حيث يعاني 1800 أسير منهم أمراضاً متعددة بسبب انتشار الأوبئة والجراثيم وبينهم نحو 700 أسير بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل وخاصة حالات الإصابة بالسرطان والفشل الكلوي والشلل النصفي.

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