تعثر عودة العاملين من هم بحكم المستقيل للعمل

درعا- وليد الزعبي

تسببت سنوات الحرب في انقطاع الكثير من العاملين في مديريات مختلفة بمحافظة درعا ومن ضمنها مديرية الموارد المائية عن عملهم وغيرهم الكثيرون في الوزارات الأخرى, وذلك لأسباب قاهرة كانت خارجة عن إرادتهم، لكن عودة عدد ليس بقليل من هؤلاء على الرغم من حصولهم على الموافقات من الجهات المختصة لا تزال متعثرة.

وخلال لقاءات «تشرين» مع عدد منهم أشار البعض إلى أن انتظار اكتمال إجراءات عودتهم طال لأكثر من عام ونصف العام على الرغم من أنهم بحاجة ماسة للعمل لتأمين دخل يسهم بسد ولو جزء من احتياجاتهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة، فيما ذكر غيرهم أن الموافقات اللازمة تمت ورفعت الأضابير لإصدار قرارات العودة من الجهات المركزية بدمشق لكنها علقت هناك تحت عنوان «للتريث» ..لكن إلى متى التريث لا أحد يعلم!.

وتحدث آخرون عن أن الإجراءات بعد الحصول على موافقات الجهات المختصة اصطدمت بداية للسائقين والمستخدمين بشرط أن يكون من يريد العودة يحمل شهادة التعليم الأساسي على الرغم من أنهم حين تعيينهم لم يكن هذا الشرط موجوداً في القانون الأساسي للعاملين في الدولة وبعد الموافقة على تجاوز هذا الشرط في مثل حالاتهم ظهرت مشكلة أخرى حيث علقت أضابير عودتهم في وزارة الموارد المائية لكون رئاسة مجلس الوزراء سحبت صلاحيات الموافقة على إعادة من هم بحكم المستقيل من الوزارات وحصرتها بها وذلك بانتظار التعليمات الجديدة بهذا المجال، وطالب الجميع بضرورة الإسراع بإصدار قرارات عودتهم إلى عملهم.

وفي هذا الشأن أوضح المهندس صالح القيق – رئيس نقابة عمال البناء والإسمنت في درعا أن مطلب عودة العاملين محق وينبغي الإسراع بإعادتهم، وخاصةً أنهم حصلوا على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة ولم يعد هناك ما يعوق ذلك، لافتاً إلى أن الكثيرين منهم لديهم خدمة طويلة وخبرة في العمل ودائرتهم بحاجة لهم وخاصة في ظل النقص الحاصل فيها نتيجة تسرب عدد كبير من عامليها خلال سنوات الحرب، وطالب بضرورة أن ترفع وزارة الموارد المائية أضابير عودتهم إلى رئاسة مجلس الوزراء من أجل البت فيها، وخاصة أن القرار أصبح بيدها، علماً أن النقابة قامت مؤخراً بمراسلة الاتحاد المهني لنقابات عمال البناء والإسمنت والسدود واستصلاح الأراضي بشأن ضرورة السعي لإعادة العاملين إلى مديرية الموارد المائية في درعا الذين يفوق عددهم الـ(40)عاملاً، وخاصةً أنه صدر أكثر من مرة قرارات لإنهاء هذا الملف وتسوية أوضاع العاملين المنقطعين وإعادتهم إلى أماكن عملهم السابقة، من جهة أخرى تحدث رئيس النقابة عن ضرورة الإسراع بإعلان نتائج المسابقة الأخيرة للفئتين الرابعة والخامسة في المديرية المذكورة والبدء بالتعيين بعد أن تمت الاختبارات اللازمة، وكذلك النظر بتنفيذ الاختبارات للفئتين الأولى والثانية ضمن المسابقة المعلن عنها مؤخراً نظراً لحاجة المديرية الماسة لمزيد من العاملين.

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