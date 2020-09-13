مصادرة سبعة أطنان من الإسمنت في طريقها للسوق السوداء بحماة

مركزان الخليل

ضبط عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حماة /160/ كيساً من مادة الإسمنت البورتلاندي، ما يعادل سبعة أطنان إنتاج الشركة السورية للإسمنت في مركز لبيع مواد البناء بمزارع غرب المشتل ولا يملك صاحب المحل /قاسم .ع / أي وثائق أو فواتير عن مصدر المادة ويقوم ببيعها بطريقة غير مشروعة.

كما ضبطت المديرية عجلاً مذبوحاً من دون أي ختم أو فحوصات صحية أو بيطرية في مسلخ سري في منطقة بساتين الشريعة بحماة لصاحبه (علاء. ش).

وبيّن مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة زياد كوسا أنه تم تنظيم الضبوط التموينية اللازمة بحق المخالفين ومصادرة المواد أصولاً ومتابعة الإجراءات القانونية.

طباعة