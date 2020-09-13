تشرين:

صدر حديثاً عن مؤسسة “وثيقة وطن” كتاب بعنوان”مئوية معركة ميسلون ..في ذكرى الشهيد البطل يوسف العظمة.

ويأتي هذا الكتاب كما هو واضح من عنوانه بمناسبة الذكرى المئوية الأولى لمعركة ميسلون الخالدة التي سطرها آباؤنا وأجدادنا بدمائهم الزكية في الـ24 من تموز عام 1920.

وتناول الكتاب عدة محاور أولها الأحداث التي سبقت معركة ميسلون، ابتداء من 1914 الحرب العالمية الأولى، وما تلاها 1916 من توقيع اتفاقية “سايكس – بيكو” بين فرنسا وبريطانيا الاستعماريتين، مروراً بـ1916 بدء الثورة العربية الكبرى ضد الاحتلال العثماني بقيادة الشريف حسين بن علي، وما تبعها من أحداث وصولاً إلى “إنذار غورو” 14 في تموز 1920 ومن ثم وقوع معركة ميسلون 24 تموز .

كما تناول الكتاب محوراً حول سورية في العهد الفيصلي، والانتداب الفرنسي الغاشم على سورية، واستعرض كذلك وثائق تاريخية هامة مترجمة متعلقة بمعركة، وهي وثائق مأخوذة من أرشيف الخارجية الفرنسية، إضافة إلى عدة شهادات لمعاصري البطل الشهيد يوسف العظمة.

الكتاب غني بالمعلومات الموثقة التي تسلط الضوء على مرحلة تاريخية بالغة الحساسية تتزاحم فيها الأحداث وتتشابك التفاصيل، ولكن تبقى لتفاصيل معركة ميسلون وبطولات الشهيد يوسف العظمة ورفاقه نكهة خاصة، هي نكهة الشرف والكبرياء والإباء والتضحية فداء للوطن…الذي لا يغلو عليه غال…

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