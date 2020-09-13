قريباً توزيع الخبز عبر البطاقة الإلكترونية

ديرالزور – مالك الجاسم

أكد بسام هزاع مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ديرالزور أنه يتم في الوقت الحالي تسجيل أسماء المواطنين عن طريق المخاتير ولجان الأحياء لإعداد قوائم كل في حيه، وترشيح أشخاص من أصحاب البقاليات لاعتمادهم كمراكز توزيع خبز .

وخلال الأيام القليلة القادمة سيتم عقد اجتماع لتحديد المراكز المعتمدة بحيث تغطي كافة الأحياء، وكل ذلك يأتي تحضيراً لتوزيع مادة الخبز عبر البطاقة الإلكترونية، وسيتم ذلك خلال الفترة القليلة القادمة، ونحن بانتظار وصول الأجهزة لتطبيق ذلك.

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