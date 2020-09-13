القبض على إرهابيين اثنين في كركوك

ألقت القوات العراقية القبض على إرهابيين اثنين من تنظيم “داعش” في عمليتين منفصلتين في محافظة كركوك شمال البلاد.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان نقله موقع “السومرية نيوز”: إنه وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة نفذت قوة من الفرقة الخامسة ب‍الشرطة الاتحادية اليوم عملية أمنية في ناحية الرشاد بمحافظة كركوك أسفرت عن إلقاء القبض على إرهابي من تنظيم “داعش” مطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب.

بدورها، أعلنت وكالة الاستخبارات أنه تم إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في مركز محافظة كركوك، مشيرة إلى أنه مطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائه لعصابات “داعش” الإرهابية.

وأطلقت قوات الحشد الشعبي في وقت سابق اليوم عملية عسكرية لمداهمة وتفتيش عدد من المناطق في محافظة الأنبار.

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