ميليشيا (قسد) تختطف عدداً من أبناء الشدادي جنوب الحسكة

واصلت ميليشيا “قسد” المرتبطة بقوات الاحتلال الأمريكي اعتداءاتها على الأهالي في ريف الحسكة وأقدمت على اختطاف عدد من الشبان في مدينة الشدادي لزجهم قسراً في صفوفها ونقاط انتشارها في الجزيرة السورية.

وذكرت مصادر أهلية من ريف الحسكة الجنوبي أن ميليشيا “قسد” شنت حملة مداهمات طالت مدينة الشدادي اختطفت خلالها عدداً من الشبان لاقتيادهم إلى معسكرات التدريب الخاصة بما يسمى “واجب الدفاع الذاتي” لزجهم في صفوف تلك الميليشيات قسراً.

وكانت مجموعات من ميليشيا “قسد” اقتحمت أمس الأول عدداً من المنازل في القامشلي واختطفت عدداً من الشبان واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

وتشهد مناطق بريفي الحسكة ودير الزور مظاهرات شعبية للمطالبة بطرد الاحتلال الأمريكي وميليشيا “قسد” التي أمعنت في التنكيل بالأهالي وسرقة ممتلكاتهم وحصار عدد من القرى والبلدات واعتقال عشرات الشبان واستهدافها وجهاء وشيوخ العشائر وسرقة ثروات منطقة الجزيرة.

طباعة