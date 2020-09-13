آلاف الطلاب يتوجهون إلى مدارسهم في السويداء

السويداء - ضياء الصفدي

استقبلت ٤٤٣ مدرسة للتعليم الأساسي والثانوي بفروعه في محافظة السويداء اليوم الأحد ٧ آلاف مدرّس ومئة وخمسة عشر ألف طالب وطالبة موزعين على امتداد المحافظة.

وقال مدير التربية في السويداء بسام أبو محمود: تم التنسيق مع دائرة الصحة المدرسية، وتعيين مشرفين صحيين، والتنسيق مع العديد من الجهات ومع المجتمع المحلي لتعقيم المدارس والمشارب وخزانات المياه بشكل دائم حفاظاً على صحة طلابنا في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأضاف: تم إنهاء التشكيلات من قبل دائرتي التعليم الأساسي والثانوي بالتعاون مع الموجهين التربويين والاختصاصيين لتحقيق الجهوزية بما يخص توفر الأطر التدريسية في المدارس، مشيراً إلى أنه تم توزيع الكتب المدرسية على المدارس ضمن خطة وزارة التربية.

وأوضح أبو محمود أن مديرية التربية استكملت تحضيراتها للعودة إلى المدرسة للعام الدراسي ٢٠٢٠_٢٠٢١م خلال الأيام الماضية، وقد تم الكشف على المدارس عن طريق دائرة الأبنية المدرسية، والقيام بأعمال الصيانة للأبنية والأثاث والمشارب والمرافق الصحية، كما توجهت ورشات الكهرباء والنجارة لأعمال الصيانة.

وقام محافظ السويداء همام صادق دبيات وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي فوزات شقير بجولة على المدارس وأعربا عن تقديرهما للجهود المبذولة لتأمين الدراسة الآمنة للأبناء، وشكرا الأهالي على اهتمامهم الواضح بالإجراءات الاحترازية، وأوعز المحافظ إلى مجلس المدينة بالاهتمام اليومي بالنظافة حول المدارس.

ت: سفيان مفرج

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