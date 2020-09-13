وزير التربية: إقبال على الدوام من قبل التلاميذ

بشرى سمير

اطلع وزير التربية الدكتور دارم طباع مع بدء العام الدراسي الجديد على مدى تطبيق البروتوكول الصحي في المدارس حيث جال برفقة اللواء ياسر الشوفي عضو القيادة لمركزية لحزب البعث ومحافظ دمشق المهندس عادل العلبي على مدرستي أحمد الفراهيدي ومدرسة 8 آذار في عش الورور و تفقدوا مناهل المياه ومدى تعقيمها ونظافتها

وخلال الجولة تحدث وزير التربية إلى الأطفال وسألهم عن مدى فرحتهم بالعودة إلى المدرسة وحنينهم إليها.

وأشار الوزير في تصريح إعلامي إلى أن هناك إقبالاً كبيراً من قبل التلاميذ على الدوام ، وهذا دليل على شوق التلاميذ لمدارسهم وفرحتهم بالعودة إليها بعد انقطاع دام ستة أشهر,لافتاً إلى أن الأطفال ما زالوا يحفظون الأناشيد التي تعلموها في المدرسة خلال العام الماضي ولو تأخر افتتاح المدارس لكان الأطفال قد نسوا ما تعلموه، فالمدرسة مركز تهذيب وتعليم للطفل وتسهم في بناء شخصيته وعلينا أن نعمل على تفتح أزهار المستقبل الذين هم الأطفال، فالتربية تجمع الجميع تحت سقف الوطن من خلال العلم والتعلم كما أنه لا يمكن تشييد صرح الوطن إلا بالعلم .

ولفت الوزير إلى أنه لم يتم إلزام أحد بوضع الكمامة خلال الدوام المدرسي شريطة أن يكون هناك حرص والتزام بإجراءات الوقاية وتحقيق التباعد وعدم السعال أو العطاس من دون وضع منديل على الفم

وأشار إلى وجود أبحاث علمية جديدة تشير إلى أن الإنسان الذي يحمل المرض ولا توجد عليه أعراض لا ينقل المرض ما لم يكن مصاباً به وهذا شيء جديد وتوقع طباع أن يواجه انتقاداً كبيراً من الأطباء لكنْ هناك أبحاث علمية أثبتت ذلك وهو أمر مطمئن لكن مع ذلك أخذنا كل الاحتياطات والإجراءات اللازمة و كان مندوب الشؤون الانسانية أمس في زيارة لوزارة التربية وأعرب عن إعجابه بنجاح الامتحانات وبالتأكيد سنعمل على أن يكون العام الدراسي ناجحاً ولا يوجد أي إصابات بين الطلاب في ظل الالتزام بتطبيق البروتوكول الصحي.

ولفت طباع إلى أنه تم توزيع الكتب المدرسية على التلاميذ من اليوم الأول و هناك هدايا من منظمة اليونيسيف لطلاب المدارس وهي حقائب مدرسية توزع عليهم وأشار اللواء ياسر الشوفي عضو القيادة المركزية ورئيس مكتب التربية والطلائع إلى أن المدرسة نواة المجتمع ومركز إنارة وإشعاع، فبالعلم تتقدم الأمم . وحمل تحيات السيد الرئيس بشار الأسد إلى جميع الطلاب والتلاميذ والأطر التعليمية والإدارية العاملة في الحقل التربوي متمنياً أن يكون عام خير وعمل ونجاح .

من جانبه أكد محافظ دمشق المهندس عادل العلبي أن محافظة دمشق عملت على تأمين البنية التحتية في العديد من المدارس وترميم المدارس التي كانت بحاجة إلى صيانة من أجل تحقيق التباعد المكاني

من جانبها أشارت ممثلة المجلس النرويجي للاجئين إلى أنها تشعر بالاطمئنان لواقع المدارس فهناك مشاعر عاطفية ووجدانية بين الطلاب والمدرسين وهناك اشتياق للمدرسة إضافة إلى وجود وقاية وتباعد بين الأطفال وهذا شيء جيد ومطمئن

كما تابع الوزير جولته على مدارس ريف دمشق برفقة اللواء ياسر الشوفي ومحافظ ريف دمشق وأمين الفرع حيث زار مدرستي ضاحية حرستا المختلطة وثانوية الشهيد أسامة محمد.

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