أردوغان يضع “ناتو” في اختبار صعب

ترجمة وتحرير: إيمان الذنون

نشرت مجلة” الإيكونومست” البريطانية مقالاً تحليلياً حول النزاع التركي– اليوناني الذي أشعله النظام التركي جاء فيه:

يستمر النزاع على مياه شرقي المتوسط بين تركيا واليونان والذي وصل إلى حد تجييش الأساطيل والسفن الحربية التي يخشى أن تصطدم مع بعضها في أي لحظة، ولاسيما أن حلف “ناتو” الذي ينتمي إليه البلدان لم يتخذ موقفاً صريحاً تجاه البلدين، وهذا ما يدل بشكل واضح على انقسام الحلف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، بعكس موقف الاتحاد الأوروبي الذي أعلنت دوله المطلة على البحر الأبيض المتوسط موقفها الصريح بتأييد الموقف اليوناني وذلك في بيان صدر قبل عدة أيام.

إن تصاعد التوتر بين تركيا واليونان ما يزال مستمراً، وخاصة بعد تحرك عضوي “ناتو” اليونان وتركيا نحو مواجهة عسكرية بينهما قد تنتهي باشتعال المنطقة، حيث استعرضت السفن الحربية للخصمين التاريخيين قوتها في منطقة شرق البحر المتوسط بعد أن أضاف السباق على احتياطيات الغاز والنفط نقطة خلاف جديدة للخلافات القديمة.

وفي الوقت الذي ينخرط فيه البلدان في “دبلوماسية الزوارق الحربية” كان “ناتو” يتطلع إلى تهدئة التوترات التي تهدد بالانتشار إقليمياً، وفق ما جاء على لسان نيس ستولتنبرغ الأمين العام للحلف والذي قال: “إن الحلف يبحث سبل تجنب الصدامات العرضية في شرق البحر المتوسط، ويدرس إجراءات منع الاشتباك لمنع وقوع حوادث بحرية في منطقة تعاني من الاحتقان بشكل متزايد”.

وأضاف في مقابلة بعد اجتماعه مع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي: “إن وجود الكثير من السفن والعتاد العسكري في منطقة محددة للغاية، يعد بحد ذاته سبباً من أسباب انتشار القلق”.

يذكر أن تركيا واليونان انضمتا إلى “ناتو” عام ١٩٥٢ في سياق الخوف من التمدد السوفييتي آنذاك غربا، وفي عام ١٩٥٤ شكلت تركيا واليونان معاً حلفاً بلقانيا مع يوغسلافيا كان هدفه التصدي للاتحاد السوفييتي آنذاك، لكن سرعان ما تدهورت العلاقة بين الجارتين مرة أخرى نتيجة الخلاف حول جزيرة قبرص والمواجهات حول بحر إيجة.

أما بالنسبة لموقف “ناتو” من الصراع بين الطرفين، فتنص المادة الخامسة من ميثاق الحلف على اعتبار أي هجوم على أي دولة من دوله بمثابة هجوم على جميع الدول، لكن الميثاق لا يحدد مالذي سيحدث بالضبط إذا هاجمت دولة عضو في الحلف بلداً آخر عضواً فيه.

ويؤكد قانونيون أن “ناتو” هو تحالف دفاعي لحماية الدول الأعضاء لا لدعم الطموحات العسكرية، وبما أن التحالفات لا تتوقع أن يكون أحد أعضائها خارجاً عن الإجماع، فإن الحلف ليست لديه أي قواعد رسمية تحكم طرد الأعضاء في حال قام أحدهم بمهاجمة عضو آخر، كما أن معاهدة واشنطن المؤسسة لـ”ناتو” لا تقدم تمييزاً بناء على موقف المعتدي من الحلف أو عضويته المفترضة، فحسب المعاهدة الهجوم هو الهجوم، لكن إذا حدث توتر بين بلدين عضوين في الحلف، فماذا ستفعل الدول الأعضاء الأخرى؟

تنص المادة الرابعة من الوثيقة نفسها على تشاور الأطراف بعضها مع بعض عند الشعور بتهديد سلام أو استقلال أو أمن من أحد الأطراف، وتنص المادة الثانية على مساهمة الدول الأعضاء في تطوير علاقات السلم والصداقة الدولية وتجنب الخلافات والتناقضات.

غير أن المثير للانتباه موقف الولايات المتحدة الأمريكية من النزاع بين حليفتيها، تركيا واليونان على وقع التوتر الكبير شرق البحر المتوسط وطبول الحرب التي تقرع في كل من أنقرة وأثينا، حيث طالب الرئيس الأمريكي الطرفان بالتهدئة، في الوقت الذي تنظر فيه واشنطن إلى منطقة شرق البحر المتوسط بأنها منطقة لا تحتمل توتراً أو حرباً جديدة في ظل صورة تعج بالتعقيدات الإستراتيجية المتشابكة والمتضاربة أحياناً بالنسبة للمصالح الأمريكية، ومن ناحية أخرى، عبرت وزارة الدفاع الأمريكية عن قلقها من الانتشار العسكري الفرنسي في شرق المتوسط الذي جاء دعماً لليونان في مواجهة التحركات التركية.

وأشارت مجلة “التايم” في تقرير لها إلى أن وقوع حرب في شرق المتوسط بين اليونان وتركيا العضوين في حلف “ناتو” سيكون بمثابة كارثة كبيرة للولايات المتحدة.

وقد اعتبر هاورد ايزنشتات الخبير في الشؤون التركية أن هناك بعض الإشارات المتناقضة التي تخرج من واشنطن، إلا أن جوهر موقف الولايات المتحدة يتمثل في أن مصلحتها الأساسية تكمن في الحل السلمي للصراع.

وعن رغبة إدارة ترامب في عدم التدخل في النزاع، عبر ايزنشتات عن قناعته بأن أهم شيء يمكن فهمه بشأن رد الولايات المتحدة هو أنها لم تتورط في النزاع إلى حد كبير، وفي ظل إدارة مختلفة ربما بادرت واشنطن ولعبت دوراً أكثر مباشرة في التوسط بين الطرفين من أجل التوصل إلى اتفاق.

هذا هو المعلن ظاهرياً من الموقف الأمريكي، لكن حقيقة ما يجري من أحداث يؤكد غير ذلك، فالولايات المتحدة التي تريد كسب ود الطرفين التركي واليونان تعمل على تهميش حلفاء اليونان في الاتحاد الأوروبي وخاصة فرنسا.

لقد مثل غياب الدور الأمريكي لغزاً في صراع خطير بين عضوين في “ناتو”، خاصة أن المنطقة تعج بالمصالح الحيوية والمتشابكة بين أطراف مهمة لواشنطن.

ربما تعكس الإدارة الجديدة للولايات المتحدة، سواء فاز بها الجمهوريون أو الديمقراطيون موقفاً أكثر وضوحاً بما يتعلق بالنزاع التركي- اليوناني، وهذا ما ستكشف عنه الأشهر القادمة.

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