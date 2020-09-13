الأساليب الإسرائيلية في “حلب” الأموال الأمريكية!

ترجمة وتحرير: راشيل الذيب

أكد مقال نشره موقع “وورد سوشاليست” أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم بنفسها جماعات الضغط والجماعات التي تعمل حتماً ضد المصالح الأمريكية الخاصة، وكذلك فإن المواطنين الأمريكيين يتصرفون كوكلاء أجانب، ويعطون سراً الأولوية لارتباطهم بكيان أجنبي بدلاً من الدولة التي يعيشون فيها.

وقال المقال: تتلقى “إسرائيل” مليارات الدولارات سنوياً على شكل “مساعدات” ومزايا أخرى على حساب دافعي الضرائب في الولايات المتحدة، والأنكى من ذلك أن “إسرائيل” تأخذ جزءاً من تلك الأموال وتعيد تدويرها سراً إلى مجموعات من المواطنين الأمريكيين والموجودة للحفاظ على تدفق الأموال وزيادتها وأيضاً حماية مصالح أخرى للجهة المتلقية.

وأشار المقال إلى أن “إسرائيل” وعملاءها داخل الولايات المتحدة أصبحوا ماهرين جداً في “حلب” الحكومة الفيدرالية الأمريكية على كل المستويات واستدرار “المساعدات” المالية والامتيازات التجارية والمعدات العسكرية وحتى الغطاء السياسي.

وأوضح المقال أن تدفق الدولارات والسلع والحماية لا يتم مناقشته في الواقع بأي طريقة جادة، بل غالباً ما يحصل التفاوض مباشرة بين الكونغرس أو المجالس التشريعية للولايات مع جماعات الضغط الإسرائيلية، مؤكداً أن هذا الفساد والتلاعب في النظام الحكومي الأمريكي من الأشخاص الذين هم في الأساس عملاء أجانب هو أشبه بمشروع إجرامي.

ولفت المقال إلى أنه مؤخراً تم الكشف عن إعانات مالية تم دفعها سراً من وكالات حكومية إسرائيلية لجماعات في الولايات المتحدة والتي بدورها تلقت توجيهات من “إسرائيل” والتي هي غالباً ما تضر بالمصالح الأمريكية الحقيقية، وفي الواقع، فقد فشلت الجماعات المعنية في الكشف عن المدفوعات، وهذا يعد جناية، كما فشلوا في التسجيل بموجب “قانون تسجيل الوكلاء الأجانب لعام 1938”.

وأوضح المقال أن القانون آنف الذكر يفرض عقوبات على الجماعات والأفراد الذين يتصرفون نيابة عن الحكومات الأجنبية، ويقتضي، على وجه الخصوص، أن تكون الشؤون المالية والعلاقات الخاصة بالمنظمة الأجنبية التابعة مفتوحة أمام هيئة التفتيش التابعة لوزارة العدل، وقد تتم معاقبة أولئك الذين لا يفصحون بما يصل إلى خمس سنوات في السجن وغرامات تصل إلى 250 ألف دولار.

وتابع المقال: استثنت الحكومة الفيدرالية الأمريكية أصدقاء ووكلاء “إسرائيل” المتعددين من أي نظم أمريكية، وآخر محاولة جادة لتسجيل كيان ضغط رئيسي كانت من الرئيس الأمريكي الأسبق جون كينيدي الذي سعى إلى جعل المنظمة المعروفة اليوم بـ”لجنة الشؤون العامة الأمريكية – الإسرائيلية” تتوافق مع قانون تسجيل الوكلاء الأجانب، لكن كينيدي اغتيل قبل أن يتمكن من إتمام العملية!

وأضاف المقال: وفي المقابل، كانت الحكومة الفيدرالية الأمريكية عدوانية في المطالبة بتسجيل الدول الأخرى وكذلك الأمريكيين الذين يعملون لصالح قوى أجنبية في وزارة العدل تحت قانون الوكلاء الأجانب.

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