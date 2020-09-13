«تشرين» تواكب انطلاقة العام الدراسي في اللاذقية

اللاذقية _ سراب علي

مع انطلاقة العام الدراسي افتتحت مديرية التربية في اللاذقية 1281 مدرسة لاستقبال طلابها البالغ عددهم 267792 طالباً وطالبة في التعليم الأساسي والثانوي بمختلف فروعه, حيث توجه الطلاب بصحبة أهاليهم إلى مدارسهم التي انقطعوا عنها مدة ستة أشهر بسبب جائحة كورونا.

«تشرين» واكبت انطلاقة العام الدراسي في يومه الأول وجالت على عدة مدارس في مدينة اللاذقية, فمن مدرسة جول جمال إلى مدرسة عبد الرحمن الغافقي مروراً بمدرستي الشهيدين نبيل حلوم وأكسم محمد للتعليم الأساسي في حي عين أم إبراهيم.

وليد بكورة (أب لأربعة أبناء) قام بإيصالهم إلى مدارسهم بعد أن زودهم بالإجراءات الواجب عليهم اتباعها للعودة إلى مدارسهم في ظل جائحة كورونا، وقال بكورة الذي التقيناه في مدرسة الشهيد نبيل حلوم: رأيت الفرحة في عيونهم ولن أحرمهم من حقهم في التعليم، ومن النصائح التي أعطيتها لأبنائي هي الحفاظ على ممتلكاتهم الشخصية كالقرطاسية وعدم الاستعارة من رفاقهم واستخدام مناديلهم الورقية الخاصة بهم والتباعد بينهم وبين زملائهم قدر المستطاع ووضع الكمامة في حال الازدحام.

من جهتها السيدة هيام (أم لطالبين) لم تتردد في إحضار ابنها ذي السنوات الست للالتحاق بمدرسته القريبة من منزلها وتقول: نثق بالإجراءات التي تتبعها الوزارة لحماية أطفالنا ونأمل أن تستمر الإجراءات والنظافة طوال العام الدراسي .

بدوره, قال المهندس عيسى علي (أب لطالبين) في الصفين السابع والثاني الثانوي: الإجراءات الاحترازية جيدة ونأمل أن تحافظ الجهات الوصائية على هذه النظافة والإجراءات على مدار الساعة, مشيراً إلى دور الأهل المهم في تذليل كل الصعوبات التي تعترض الطلاب في مسيرتهم العلمية إلى جانب مدرسيهم وأساتذتهم.

من جانبه قال مازن عثمان – مدير مدرسة نبيل حلوم حلقة أولى لـ«تشرين»: الإقبال جيد في يومه الأول ولكن ليس كما هو مطلوب ومعتاد في السنة الماضية، مؤكداً ضرورة تعاون الأهالي وتشجيع أبنائهم على العودة إلى المدرسة، مبيناً أن الدوام في المدرسة نصفي ويوجد في الدوام الصباحي 12 شعبة صفية.

بالتزامن, تفقد كل من محافظ اللاذقية إبراهيم السالم ومدير التربية في المحافظة عمران أبو خليل عدداً من المدارس, ونقلت «تشرين» عن السالم قوله: ضمن توجيه الحكومة تابعنا الإجراءات الوقائية مع مندوب الوزارة، مؤكداً جهوزية الجهات العامة المعنية التي تعمل كفريق واحد لتقديم الدعم والعون لقطاع التربية من وحدات إدارية ومياه وشؤون اجتماعية.

وشدد السالم على متابعة واقع المياه في المدارس من حيث النظافة التي تعد من مسؤولية مديري المدارس وعليهم إعلام الجهات العليا لمعالجتها، ولفت السالم إلى أنه تمت متابعة عملية تنقل الطلاب على خطوط النقل منذ الساعة السادسة والنصف صباحاً التي تخدمها خلال هذه الفترة مجاناً، وأن تعمل على خطوطها بشكل مبكر لتأمين حركة النقل للطلاب من منازلهم إلى مدارسهم والعودة منها.

من جهته قال مدير التربية لـ«تشرين»: تم تجهيز 1281 مدرسة في محافظة اللاذقية لاستقبال 267792 طالباً وطالبة,مؤكداً التزام مديرية التربية بتعليمات الصحة المدرسية من حيث التباعد المكاني الذي من أجله تم تقسيم الدوام إلى نصفي, مشيراً إلى أن المديرية قامت قبل انطلاق العام الدراسي وبدعم من الجهات الداعمة لقطاع التربية من جهات عامة ومنظمات شعبية وجمعيات بتعقيم كل المدارس، لافتاً إلى أن التعقيم مستمر خلال العام الدراسي وهذا يحتاج إلى تضافر جهود مشتركة من العاملين في المدارس كافة والجهات الداعمة.

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